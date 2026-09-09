Semino Rossi - LIVE

Musik, die Herzen berührt – Semino Rossi geht erneut auf große Tournee.

Wenn ein Künstler es versteht, Emotionen in Musik zu verwandeln und Menschen tief im Herzen zu erreichen, dann ist es Semino Rossi. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seiner warmen Ausstrahlung und einer außergewöhnlichen Nähe zum Publikum zählt er seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten und beliebtesten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum.

Auch in diesem Jahr geht der gebürtige Argentinier wieder auf große Tournee durch Deutschland – mit knapp 20 Konzerten. Einer der Höhepunkte ist das Konzert am Samstag, 24.10.2026 in der Stadthalle Aalen, bei dem sich das Publikum auf einen unvergesslichen Abend voller Musik, Emotionen und besonderer Momente freuen darf.

Im Mittelpunkt steht weiterhin sein aktuelles Erfolgsalbum „Heute hab‘ ich Zeit für dich“ – ein Album, das wie kaum ein anderes für Nähe, Wertschätzung und echte Gefühle steht.

Semino Rossi selbst beschreibt es treffend:

„Zeit schenken ist ein Zeichen von Liebe. Zeit ist etwas Unbezahlbares – und ich freue mich, wenn ich den Menschen Zeit mit meiner Musik schenken kann.“

Sein musikalischer Weg ist ebenso beeindruckend wie inspirierend: Vom Straßenmusiker über Auftritte in Hotels bis hin zu großen TV-Bühnen wie der Giovanni Zarrella Show oder den großen Samstagabendshows mit Florian Silbereisen – Semino Rossi hat sich mit Talent, Leidenschaft und Bodenständigkeit an die Spitze der Schlagerwelt gesungen. Spätestens mit dem von Dieter Bohlen produzierten Album „Symphonie des Lebens“ gelang ihm der endgültige Durchbruch.