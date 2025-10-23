Vom Straßenmusiker zu einem der ganz Großen der Schlagerbranche, Semino Rossi kennt die verschiedensten Facetten des Künstlerdaseins.

Das Talent und die Liebe zur Musik wurden dem gebürtigen Argentinier quasi in die Wiege gelegt. Seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten verzaubert er sein Publikum mit einer Mischung aus verträumter Romantik und feuriger Leidenschaft. Im Anschluss dürfen Sie Ihre Autogramme mit den Künstler machen und ihre schönen Erinnerungen mit nach Hause nehmen, Der in Österreich lebende Künstler hat in seiner Karriere mehr als 3,6 Millionen Tonträger verkauft und mit zahlreichen Alben die Chartspitze erreichen.

Schon als „Straßenmusiker“ konnte er mit seiner warmen Stimme und Ausstrahlung die Herzen der Menschen erobern, seinen Durchbruch in Deutschland feierte er mit seinen Auftritten beim „Winterfest der Volksmusik“ und im „Musikantenstadl“. Zu den Produzenten seiner erfolgreichen Alben gehört unter anderem Dieter Bohlen. Semino Rossi gewann nicht nur den „Echo Pop“ in der Kategorie Schlager- und Volksmusik, sondern unter anderem auch die „Krone der Volksmusik“ und den Smago- Award als „Europas vielseitigster Live-Entertainer“. Semino Rossis Fähigkeit, mit jedem Ton eine tiefe emotionale Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen, hat ihm nicht nur in der deutschsprachigen Musik-Szene, sondern weltweit Anerkennung und Bewunderung eingebracht. Seit Jahren engagiert er sich für verschiedene soziale Projekte – vor allem für die Ärmsten der Armen in seiner Heimat Argentinien.

Sein beeindruckendes Charisma und seine Authentizität auf der Bühne haben Semino Rossi zu einem der gefragtesten Künstler seiner Generation gemacht. In zahlreichen TV-Shows war er unter anderem schon mit Florian Silbereisen und Giovanni Zarella zu sehen. Durch diese Fernsehauftritte konnte er ein Millionen-Publikum erreichen und treue Fans gewinnen.