Erleben Sie Semino Rossi in einer einzigartigen und festlichen Konzertreihe.

Mit "Feliz Navidad" bringt der Ausnahmekünstler die schönsten weihnachtlichen Melodien und seine größten Hits auf die Bühne gefühlvoll, emotional und mit der unverwechselbaren Stimme, die Millionen Fans begeistert.

Tauchen Sie ein in eine magische Atmosphäre voller Wärme und Musik, die das Herz berührt. Neben festlichen Klassikern und seinen bekanntesten Songs sorgt Semino Rossi für Gänsehautmomente und einen Abend, den Sie nie vergessen werden.

Als besondere Gäste mit dabei:

Kevin Pabst, der mit seinen meisterhaften Trompetenklängen für stimmungsvolle Momente sorgt, und

Nadin Meypo, die mit ihrer einzigartigen Stimme das Publikum verzaubert.

Freuen Sie sich auf eine musikalische Reise voller Emotionen, weihnachtlichem Zauber und unvergesslicher Augenblicke.