Der Stammgast im Aspacher Sonnenhof ist auch im kommenden Dezember wieder da: Semino Rossi legt im Rahmen seiner Weihnachtstour „Feliz Navidad“ einen Stop in unserem Bergwerk ein und verspricht magische Momente!

Für den gebürtigen Argentinier ist die vorweihnachtliche Zeit etwas ganz besonderes, in der er seine Leidenschaft zur Musik und gleichermaßen die besinnliche Zeit gemeinsam mit seinen Fans bei den Konzerten durch die deutschsprachigen Hallen feiern möchte. Semino Rossi wird Sie in unserer wundervoll geschmückten Eventlocation begrüßen und wird Sie mit seinen deutsch- und spanischsprachigen Balladen aus seiner Weihnachts-CD „Feliz Navidad“ verzaubern und zum Mitsingen animieren.

Auch nach dem Weihnachtskonzert ist die gemeinsame Zeit mit dem Schlagerstar und seinem südamerikanischen Charme nicht vorbei, Semino Rossi wird sich die Zeit für seine Fans nehmen und steht für Fotos und Autogrammwünsche bereit. Weitergefeiert wird anschließend im Bergwerk oder besuchen Sie die Räumlichkeiten des Club Sonnenhof im Haupthaus.