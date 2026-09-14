Musik, die Herzen berührt.

Wenn ein Künstler es versteht, Emotionen in Musik zu verwandeln und Menschen tief im Herzen zu erreichen, dann ist es Semino Rossi. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seiner warmen Ausstrahlung und einer außergewöhnlichen Nähe zum Publikum zählt er seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten und beliebtesten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum.

Auch in diesem Jahr geht der gebürtige Argentinier wieder auf große Tournee durch Deutschland. Im Mittelpunkt steht weiterhin sein aktuelles Erfolgsalbum „Heute hab‘ ich Zeit für dich“ – ein Album, das wie kaum ein anderes für Nähe, Wertschätzung und echte Gefühle steht. Semino Rossi selbst beschreibt es treffend: „Zeit schenken ist ein Zeichen von Liebe. Zeit ist etwas Unbezahlbares – und ich freue mich, wenn ich den Menschen Zeit mit meiner Musik schenken kann.“

Sein musikalischer Weg ist ebenso beeindruckend wie inspirierend: Vom Straßenmusiker über Auftritte in Hotels bis hin zu großen TV-Bühnen wie der Giovanni Zarrella Show oder den großen Samstagabendshows mit Florian Silbereisen – Semino Rossi hat sich mit Talent, Leidenschaft und Bodenständigkeit an die Spitze der Schlagerwelt gesungen. Spätestens mit dem von Dieter Bohlen produzierten Album „Symphonie des Lebens“ gelang ihm der endgültige Durchbruch. Heute blickt er auf eine außergewöhnliche Karriere zurück: Millionen verkaufte Tonträger, zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen sowie Spitzenplatzierungen in den Charts sprechen eine klare Sprache. Songs wie „Rot sind die Rosen“, „Muy Bien“ oder „Aber Dich gibt’s nur einmal für mich“ sind längst zu Klassikern geworden und fester Bestandteil seiner emotionalen Live-Shows. Doch es ist nicht nur die Musik, die Semino Rossi so besonders macht – es ist vor allem seine authentische Art, seine Herzlichkeit und seine Fähigkeit, mit jedem Ton eine ganz persönliche Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen. Genau das macht seine Konzerte zu einem Erlebnis, das weit über einen gewöhnlichen Konzertabend hinausgeht. Neben seiner musikalischen Karriere engagiert sich Semino Rossi seit vielen Jahren auch sozial – insbesondere für Menschen in seiner Heimat Argentinien. Dieses Engagement unterstreicht seine Bodenständigkeit und seine tiefe Verbundenheit zu seinen Wurzeln.