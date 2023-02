Sendereihe Kinderverschickungen

Wie sich Betroffene und Institutuionen selbst schützen

Verdrängung ist ein psychischer Abwehrmechanismus. Gefühle und Erlebnisse die zu belastend sind, um sich mit ihnen bewusst auseinander zu setzen werden ausgeblendet und somit von der bewussten Wahrnehmung ferngehalten.

Prof. Dr. Michael von Cranach ist Psychiater aus München und ehemaliger leitender ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren (1980-2006), das durch sein Engagement mit der Aufarbeitung der eigenen Beteiligung an der „Aktion T4“ in der NS-Zeit begann. 1999 wurde Cranach Herausgeber des Buches „Psychiatrie im Nationalsozialismus. Die Bayrischen Heil- und Pflegeanstalten“. Durch seine unermüdliche Archivarbeit brachte er ans Licht, dass allein in „seiner“ Klinik Kaufbeuren etwa 2.300 Menschen im Rahmen der „T4 Aktion“ ermordet wurden.

Bei dieser Scala TV Sendung wird uns Michael von Cranach durch seine Expertise als Psychiater spannende Einblicke in die menschliche Psyche geben und gleichzeitig aufzeigen, wie Abwehrmechanismen auch bei Institutionen wirken. Mit der Veröffentlichung seiner Erkenntnisse zur Geschichte der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalten und ihrer Rolle in der NS-Zeit trug er wesentlich dazu bei, dass das Verdrängen und Verschweigen der Vergangenheit zum Teil überwunden wurden.

Für unsere eigene Arbeit in der Aufarbeitung des Themas Kinderverschickungen erhoffen wir uns Hinweise, Tipps und Tricks im Umgang mit uns selbst und den beteiligten Organisationen auf politischer Ebene.