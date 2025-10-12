Sengsationell

Die fünf Sängerinnen mit dem englischen Namen und dem schwäbischen Humor zelebrieren seit 30 Jahren A-Cappella Gesang auf höchstem Niveau - ein Grund zu feiern!
Doch was wählt man aus dem unermesslichen Repertoire aus?
Ganz einfach: ÄBBES VON ÄLLEM!
Lieblings-Songs, Skurriles, Lustiges, Berührendes und Nagelneues!
Wir freuen uns darauf, mit unseren Fans anzustoßen, Denn IHR, unser Publikum, seid von Anfang an
von Ällem des Beschde!
Info
Theaterhaus Stuttgart Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart
Theater & Bühne