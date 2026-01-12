Senhor Blues ? with a taste of Rock & Soul

Die Stuttgarter/Tübinger Formation kommt wieder ins „Old Hamburg“.

Die Band nimmt sich mit Vorliebe klassischer Bluessongs an und interpretiert sie so, dass nicht unbedingt puristischer „Blues“ herauskommt, aber Musik, die die Zuhörer*innen unwiderstehlich in ihren Bann zieht.

Senhor Blues: Da sind nicht nur erfahrene Musiker „am Werk“; hier spielt ein Kollektiv, das im Zusammenspiel eine faszinierende Dynamik entfaltet.