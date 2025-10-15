Senioren für Senioren - Aktivvortrag - Fit und gesund im Alter - Tipps für Zuhause

Bleiben Sie fit und mobil – auch im Alltag zu Hause! In diesem besonderen Aktivvortrag zeigen Ihnen eine erfahrene Reha- und Fitnesstrainerin sowie eine Ernährungsberaterin, wie Sie Ihre Gesundheit im Alter gezielt unterstützen können.

Freuen Sie sich auf praktische Übungen zur Mobilität und Fitness, die Sie ganz einfach zu Hause durchführen können, um Ihre Beweglichkeit und Kraft zu fördern. Im Anschluss erhalten Sie zudem wertvolle Hinweise zur gesunden Ernährung im Alter, die Ihre Fitness und Vitalität unterstützt.

Ein informativer und praxisnaher Nachmittag für alle, die aktiv etwas für ihre Gesundheit tun möchten. Wir freuen uns auf Sie!