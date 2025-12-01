Senioren für Senioren: Gemeinsamer Spielenachmittag Jung & Alt

Jugendzentrum Freetime Pfedelbach 74629 Pfedelbach

Auf vielfachen Wunsch laden das Jugendreferat Pfedelbach und der Treff „Senioren für Senioren“ in diesem Jahr wieder zu einem unterhaltsamen Spielenachmittag im Jugendzentrum Freetime ein.

Freuen Sie sich auf eine bunte Auswahl an Brett- und Gesellschaftsspielen und wer mag, kann sich auch beim Billard oder Tischkicker versuchen. Ein Nachmittag voller Spiel, Spaß und guter Unterhaltung für alle Generationen wartet auf Sie – wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

