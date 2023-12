Senioren für Senioren bieten Pfedelbacher Seniorinnen und Senioren Hilfe an, die digitale Welt zu entdecken! In der „Smartphone-Sprechstunde“ wird älteren Menschen gezeigt, wie sie mit Smartphone, Tablet und Co. umgehen.

Keine Angst vor Fragen oder Problemen – gemeinsam erklären wir WhatsApp, WLAN und mehr. Scheuen Sie sich nicht, kommen Sie zu dieser Sprechstunde und werden Sie Technik-Heldin und Technik-Held der Generationen!

Fotos aufnehmen und verschicken, Hotelzimmer im Internet buchen, Nachrichten abrufen oder chatten – all das können auch ältere Menschen im Alltag gut brauchen, denn das soziale und gesellschaftliche Leben spielt sich zunehmend digital ab.

Doch: Moderne Technik einfach zu kaufen, reicht nicht! Die Vielfalt der Möglichkeiten wirkt auf unerfahrene Nutzerinnen und Nutzer oft sogar eher abschreckend. Deshalb nehmen sich die Senioren für Senioren Zeit, um anderen Seniorinnen

und Senioren Smartphone, Tablet und Co. ganz praktisch zu erklären oder ein Problem zu lösen.

In der „Smartphone-Sprechstunde“ erklären sie, was es mit WhatsApp, Google-Konto oder WLAN auf sich hat und beantworten in lockerer Runde Fragen.

Sie können Ihr Notebook, Tablet oder Handy gerne mitbringen, wir zeigen dann direkt an Ihrem Gerät die Lösung Ihres Problems.

Um Anmeldung wid gebeten: Telefonnummer: 07941 6081-11