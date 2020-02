Senioren-Infotage „Aktiv leben ab 60“

Jünger alt werden – das Leben ab 60 genießen

Noch nie haben die Menschen so lange und so gesund gelebt wie heute. Menschen ab 60 gehören heute einer sehr aktiven Generation an: Sie reisen gerne, halten sich fit, schätzen Genuss und achten auf Qualität. Die Messe „Aktiv leben ab 60“ widmet sich unter dem Motto „älter werden und gesund bleiben“ all jenen Themen, die diesen Lebensabschnitt prägen. An drei Messetagen mit rund 50 Ausstellern geht es unter anderem um Themen wie Prävention, altersgerechtes Wohnen, ehrenamtliches Engagement, Reha- und Fitnessangebote. Aber auch darüber wie technische Hilfsmittel im Alltag eingesetzt werden können, kann sich der Besucher ausführlich informieren. Reiseanbieter und Kulturbetriebe geben mit ihrem Angebot Impulse für ein ganz besonderes Erlebnis im Alltag.

In begleitenden Fachvorträgen gehen die Referenten auf die Themen Gesundheit, digitale Technik, Sicherheit und Prävention ein. Einen Mittagstisch bietet an allen drei Messetagen das Team von Voltino Catering.

Lassen Sie sich inspirieren, für Ihr gesundes und aktives Leben ab 60!