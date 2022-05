Senioren-Rennradler

Um einmal eine andere Ecke unserer schönen Landschaft zu erkunden, fahren wir dieses Mal mit der S-Bahn nach Ehningen. Die Länge der Strecke beträgt 102 km und an Höhe sind 990 hm zu bewältigen. Wir starten am S-Bahnhof Ehningen und fahren durch das Würmtal hinab in Richtung Pforzheim und das Nagoldtal wieder hinauf. Bei Wildberg verlassen wir das Nagoldtal und fahren über Deckenpfronn zurück nach Ehningen. Auf dieser Schlussstrecke ist nochmals Ehrgeiz für einige Höhenmeter gefragt. Eine Einkehr ist im Gasthof Adler in Dennjächt (Nagoldtal) geplant. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist diesmal der Kiosk am Bahnhof Waiblingen. Zeit: 8.45 Uhr (die S 21 fährt um 9.10 Uhr). Ein Einzelticket kostet 5.60 € und ein Gruppentagesticket (5 Pers.) 17.70 €. Anmerkung: bitte pünktlich da sein, damit noch Zeit ist Gruppentickets zu lösen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Rückfragen gerne bei Edwin Bez (Tel. 07151/58959) oder im Forum Mitte (Tel. Nr. 07151/5001-2696)

Rennradausfahrt durch durch das Heckengäu und den Nordschwarzwald

Veranstaltungsort: Treffpunkt zur Anfahrt mit der S-Bahn ist um 8:45 am Kiosk/Bahnhof Waiblingen