Senioren-Rennradler - Rennradausfahrt in den Kraichgau

Nachdem der Sommer da ist und wir alle fit sind führt uns die monatliche Rennrad-Tour der Senioren im Juli auf einer anspruchsvollen Strecke in den Kraichgau. Ziel ist die Burg Ravensburg in Sulzfeld. Wir fahren über Ludwigsburg, Bietigheim und Freudental nach Sulzfeld. Das Mittagessen werden wir im Ochsen in Mühltal einnehmen. Die Rückfahrt geht über Michelbach, Frauenzimmern, Bönningheim, Besigheim und Freiberg/Neckar nach Waiblingen. Auf der Rückfahrt besteht auch die Möglichkeit, von Besigheim nach Bietigheim zu Fahren, um von dort aus die S-Bahn nach Waiblingen zu nehmen. Start ist am Mittwoch, 13. Juli um 9 Uhr am Bürgerzentrum Waiblingen. Die Streckenlänge beträgt 118 km bei ca 1400 Höhenmetern. Das Tempo ist entsprechend der Jahreszeit und den Teilnehmern gemäßigt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen wird die Tour um eine Woche verschoben. Für Rückfragen steht Herr Friedrich im Forum Mitte zur Verfügung (Tel. Nr. 07151/5001-2696).