Senioren-Rennradler

Die Senioren-Rennradtour im August führt ins romantische Harbachtal. Über Winnenden kommen wir in die Backnanger Bucht und nach Sulzbach, wo wir ein 2. Frühstück einnehmen. Vor Murrhardt folgt der anfänglich leicht sanfte Anstieg zur Graber Höhe. Auf dem Höhenrücken fahren wir über verkehrsarme Straßen, durch Wälder, und einsame Dörfer, etwas hügelig über Marbächle, Wolfenbrück zur Schanze, dann hinauf nach Kirchenkirnberg Richtung Welzheim, wo wir noch einen zweiten Stop machen (Kaffee, Eis, oder auf Wunsch auch noch Mittagessen), dann durchs Wieslauftal zurück. Bei großer Hitze können wir uns im Biergarten Schorndorf noch etwas abkühlen. Die Streckenlänge beträgt 111 km bei 1140 Höhenmetern, etwas Fitness ist also schon notwendig (allerdings wird ein gemütliches Tempo gefahren). Treffpunkt ist um 9:00 Uhr am Brunnen des Bürgerzentrums Waiblingen. Bei Regen wird die Tour um eine Woche verschoben. Für Rückfragen steht Herr Friedrich im Forum Mitte zur Verfügung (Tel. Nr. 07151/5001-2696).