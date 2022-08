Senioren-Rennradler

Die Rennradtour für den September führt uns zu einem ganz besonderen Ziel, dem Schwäbischen Technik- und Bauernmuseum in Seifertshofen. Es ist eine unvorstellbare Sammlung von allen nur erdenklichen Dingen in mehreren Hallen und Räumen. In Worte lässt sich dieses "Museum" nicht fassen. Man muss das einmal gesehen haben und wird es nie wieder vergessen. Zuerst fahren wir flach entlang der Rems nach Schorndorf, dann der Wieslauf entlang bis nach Steinenberg, weiter Richtung Eselshalden nach Breitenfürst in den Schwäbisch-Fränkischen Wald. Von dort aus über Alfdorf in Richtung Spraitbach nach Seifertshofen ins Museum. Nach dem Museumsbesuch kehren wir wie immer ein zum Mittagessen. Die Heimfahrt ist über die Gegend von Spraitbach, Welzheim, der Wieslauf entlang nach Schorndorf und über das Remstal nach Waiblingen geplant. Die Streckenlänge beträgt 100 km bei ca. 1000 Höhenmetern. Treffpunkt ist am Mittwoch, 14.9. um 9:00 Uhr am Bürgerzentrum Waiblingen. Ein Zustieg um 9:20 an der Rumpelkammer Beutelsbach ist möglich. Bei Regen wird die Tour um eine Woche verschoben. Für Rückfragen steht Herr Friedrich im Forum Mitte zur Verfügung (Tel. Nr. 07151/5001-2696).