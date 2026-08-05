Seniorenkino - Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke

Dein gemütlicher Kinonachmittag.

Das Seniorenkino zählt bereits seit Jahren zu den beliebtesten Veranstaltungen bei uns im Kino. In gemütlicher Atmosphäre und bester Gesellschaft, kannst du hier in aller Ruhe die schönsten Filme aus dem laufenden Kinojahr genießen. Zum Seniorenkino ist jeder Gast herzlich Willkommen, ganz gleich welchen Alters.

Die Verfilmung des gleichnamigen autobiografischen Bestseller-Romans von Joachim Meyerhoff.

Mit 20 wird Joachim unerwartet an der renommierten Schauspielschule in München angenommen und zieht in die Villa zu seinen Großeltern, Inge und Hermann. Zwischen den skurrilen Herausforderungen der Schauspielschule und den exzentrischen, meist alkoholgetränkten Ritualen seiner Großeltern versucht Joachim seinen Platz in der Welt zu finden – ohne zu wissen, welche Rolle er darin eigentlich spielt.