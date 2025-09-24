Seniorenkino - Das Leuchten der Erinnerung

Cine City Crailsheim Worthingtonstraße 10, 74564 Crailsheim

Ella (Helen Mirren) und John (Donald Sutherland) sind schon viele Jahre verheiratet. Das Leben des in die Jahre gekommenen Ehepaares wird mittlerweile aber größtenteils von ihren Arztbesuchen und den Bedürfnissen und Ansprüchen ihrer Kinder bestimmt.

Um ein letztes richtiges Abenteuer zu erleben, beschließen die beiden, sich in ihrem Oldtimer-Wohnmobil, auf die Reise entlang der US-Ostküste - von Boston bis nach Florida - zu begeben. Der Beginn einer Reise von der keiner weiß, wohin sie die beiden führen wird...

Ab 14.30 Uhr Kaffee und Gebäck im Cafe Park Avenue im Cinecity.

Filmbeginn: 15.30 Uhr

Im Rahmen der bundesweiten Woche der Demenz wird die Veranstaltung des Crailsheimer Arbeitskreises "Leben mit Demenz" finanziell gefördert durch das Demenz-Netzwerk Landkreis Schwäbisch Hall mit den Mitteln der Pflegekassen zur Förderung Regionaler Netzwerke nach § 45c Abs. 9 SGB XI.

