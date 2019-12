Seniorenkino des Seniorenforums

Die Arbeitsgruppe Kino des Seniorenforums veranstaltet regelmäßige Filmvorstellungen für Seniorinnen und Senioren in Sigmaringen. Jeden letzten Sonntag im Monat wird um 16.00 Uhr in der "Alten Schule" ein Film gezeigt, der von den Seniorinnen und Senioren direkt ausgewählt wird. Getränke können gegen einen kleinen Kostenbeitrag gekauft werden, der Kinoeintritt ist auf Spendenbasis. Wer regelmäßige Informationen möchte, kann sich in einem Mailverteiler aufnehmen lassen.