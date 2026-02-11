Seniorenkino - Die Ältern

Das Seniorenkino zählt bereits seit Jahren zu den beliebtesten Veranstaltungen bei uns im Kino.

In gemütlicher Atmosphäre und bester Gesellschaft, kannst du hier in aller Ruhe die schönsten Filme aus dem laufenden Kinojahr genießen. Zum Seniorenkino ist jeder Gast herzlich Willkommen, ganz gleich welchen Alters.

Im Eintrittspreis ist eine Tasse Kaffee oder ein Glas Sekt enthalten. Wir wünschen gute Unterhaltung und einen gemütlichen Kinonachmittag.

Willkommen bei der mitreißendsten Midlife-Crisis des Jahres! Nach dem gleichnamigen Roman des Bestsellerautors Jan Weiler bringt Erfolgsregisseur Sönke Wortmann die im höchsten Maße amüsante und pointierte, wie auch tiefsinnige Kinounterhaltung DIE ÄLTERN auf die große Leinwand

Hannes (Sebastian Bezzel) hat eigentlich alles, was man zum Glücklichsein braucht: eine liebevolle Familie, ein Haus im Grünen und eine solide Karriere als Schriftsteller. Die großen Bestsellerjahre sind zwar vorbei, doch Hannes nimmt das mit stoischer Gelassenheit – er ist einfach gerne Ehemann und Vater. Nur seine Familie sieht das anders: Seiner Frau Sara (Anna Schudt) und den Kindern Carla (Kya-Celina Barucki) und Nick (Philip Müller) geht er mit übermotivierter Fürsorge und Spätboomer-Weisheiten zunehmend auf die Nerven. Und dann kommt alles auf einmal: Der Verlag stellt seine Romanreihe ein, Nicks Aussicht auf das Abitur sieht schlecht aus und Carla beschließt, von Zuhause auszuziehen. Als seiner Frau Sara schließlich eine Auszeit von der Ehe will und mit Tochter Carla eine WG gründet, steht Hannes’ Wohlfühlwelt endgültig Kopf. Er kapituliert – bis er Vanessa (Judith Bohle) begegnet. Gelingt es ausgerechnet ihr, Hannes endlich aus seiner Comfort Zone zu kicken?