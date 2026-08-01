Seniorenkino "Der verlorene Mann"

Das Seniorenkino des Stadtseniorenrats Crailsheim e. V. findet im Rahmen der bundesweiten Woche der Demenz statt.

Es wird in Kooperation mit der Arbeitsgruppe „Leben mit Demenz“ organisiert und vom Demenznetzwerk Landkreis Schwäbisch Hall mit Mitteln der Pflegekassen zur Förderung regionaler Netzwerke finanziert.

Der Eintritt ist frei - inklusive Kaffee & Gebäck!

Beschreibung

Die Künstlerin Hanne (Dagmar Manzel) und der pensionierte Pfarrer Bernd (August Zirner) führen eine glückliche, nach Jahren etwas eingefahrene Ehe, als wie aus dem Nichts Hannes früherer Ehemann Kurt (Harald Krassnitzer) vor ihrer Tür steht. Durch seine Demenzerkrankung kann sich Kurt nicht mehr erinnern, dass er und Hanne bereits seit 20 Jahren geschieden sind. Als das Paar ihn vorübergehend bei sich aufnimmt, kehrt eine verloren geglaubte Leichtigkeit in ihre Ehe zurück. Doch je mehr Zeit vergeht, desto stärker gerät ihr gemeinsames Leben aus den Fugen.

Ab 14:30 Uhr Kaffee und Gebäck im Café Park Avenue im Cinecity.

Filmbeginn: 15:30 Uhr