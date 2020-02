Wenn Kinder nach dem Tod fragen ...

Veranstaltungsreihe "Sterben und Tod".

Was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Wie kann ich ihn begleiten? Was passiert nach dem Tod des Menschen? Und was wünsche ich mir für meine eigene Beerdigung? Wie kann ich vorsorgen? Und wie gehe ich mit den Fragen eines Kindes um?

Diesen und ähnlichen Fragen geht die Katholische Kirchengemeinde an fünf Abenden (03.03.2020, 11.03.2020, 17.03.2020, 25.03.2020, 31.05.2020) in der Fastenzeit nach in Vorträgen, Gesprächen und eigenem Tun.

Alle sind herzlich eingeladen, an allen oder einzelnen Abenden teilzunehmen, um Fragen zu stellen, Antworten zu finden, Impulse mitzunehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Referent an diesem Abend: Michael Friedmann, Referent für Kinder- und Jugendtrauer, Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst der Ökumenischen Hospizinitiative im Landkreis Ludwigsburg e. V.