Ein kreatives Multitalent, die ganz genau weiß, was sie will und was nicht.

Senna Gammour, Sängerin, Songwriterin, Moderatorin, Bestseller-Autorin und Entertainerin ist in den letzten Jahren ihren eigenen Weg gegangen, hat unzählige Erfolge abseits der Musik gefeiert und nebenbei die deutsche Pop-und TV-Landschaft aufgemischt.

Die gebürtige Frankfurterin meldet sich nun zurück mit Ihrer neuen Single „Break Ups“. Miss Gammour thematisiert das Zerbrechen von Beziehungen - romantisch, familiär oder auch gesellschaftlich – und darüber hinaus die Verurteilung und Ausgrenzung von Menschen, die anders sind und missverstanden werden. Atomsphärisch und auf den Punkt produziert, setzt jeder Beat das Ausrufezeichen hinter Vergangenes – aber vor allem den Neubeginn. Senna Gammour ist zurück !!!