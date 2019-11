Sensapolis 2000er Party mit dem besten Partymix des vergangenen Jahrzehnts!

Am 07. Dezember verwandelt sich der Sensapolis Indoor-Freizeitpark wieder in eine außergewöhnliche Event- und Party-Location und lädt erneut zur 2000er Party ein.

Freut Euch auf ein „Wiederhören“ mit Eminem, Robbie Williams, Xavier Naidoo, und den No Angels. Von DJ Ötzi, Anastacia bis Green Day und Co – jede Menge musikalische Juwelen warten auf euch.

Das DJ Soundforceteam lässt die besten Hits des Jahrzehnts aus Hip-Hop, R’n’B, House und Rock von 2000 bis heute wiederaufleben!

Tickets: Karten gibt es zum Vorverkaufspreis von 10 Euro im Sensapolis Onlineshop https://www.sensapolis.de/de/unternehmen/shop/ oder direkt im Park an der Empfangskasse. Am Tag der Party können die Tickets für 12 Euro an der Abendkasse erworben werden.

Lust zu feiern? Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.sensapolis.de/de/veranstaltungen/