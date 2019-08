Sensapolis geht mit der beliebten Schlagerparty in die zweite Runde!

× Erweitern Sensapolis Sindelfingen Schlagerparty

Am 14. September ist es wieder soweit und Sensapolis feiert die beliebte Schlagerparty in der außergewöhnlichen Event- und Partylocation auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen.

Mit Schlager-Musik vom Feinsten, lädt der Indoor-Freizeitpark seine Gäste ein, ausgelassen das Tanzbein zu schwingen.

Der bekannte DJ Frank Dickerhof heizt hierzu der Partymeute mit Klassikern von Rex Gildo bis zu modernen Schlagern von Helene Fischer ordentlich ein. Für das nötige Feier-Feeling sorgt Kult DJ Heinz Ketchup. Weiter ist an diesem Abend Schlagersängerin Jacky live mit dabei, die einen Teil ihrer Hits zum Besten geben wird. Eine bunte Mischung der bekanntesten Hits der Szene mit Live-Programm, garantiert einen unvergesslichen Abend und eine noch unvergesslichere Partynacht.

Datum: 14. September 2019 Beginn: 21 Uhr / ab 18 Jahren Tickets: Karten gibt es zum Vorverkaufspreis von 10 Euro im Sensapolis-Onlineshop https://www.sensapolis.de/de/unternehmen/shop/ oder direkt im Park an der Empfangskasse. Am Tag der Party können die Tickets für 12 Euro an der Abendkasse erworben werden. Lust zu feiern? Weitere Informationen unter: https://www.sensapolis.de/de/veranstaltungen/