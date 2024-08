"Sensaria - Die Neokonservativen aus Ungarn "

“ Die Neokonservativen aus Ungarn“ in der Produzentengalerie PUPILLE Reutlingen

Der nach der Gilde der Maler von Venedig benannte Verein wurde vor 22 Jahren gegründet und organisiert die ungarischen figurativen Maler in einer Gruppe, die einen Rahmen für Ausstellungen, Workshops und Berufsreisen bietet. Wir müssen unsere eigene Luft produzieren, um unsere künstlerischen Programme am Leben zu erhalten.

Die aktuelle Ausstellung ist eine Etappe eines Austauschprojekts, bei dem Künstler aus Baden - Württemberg in Budapest in der Galerie Bartok I zu Gast waren und nun 7 Künstler des Kunstvereins “SENSARIA“ in der Reutlinger Pupille - Galerie ausstellen werden.

Anstatt des Mainstreams der globalen Künstler , stellen die Künstler unserer Vereinigung mit einem authentischen Werk, das unsere Umwelt reflektiert, nun in Deutschland aus.