Sense Suspence

Leo und Seb aka Schmitzkatzki und Dachgeschoss kommen zum vierten Mal zu uns, und wir könnten nicht glücklicher darüber sein. Wir durften die beiden bei den vergangenen Connect! Partys bei uns bereits erleben, und sind seitdem verliebt. Das Berliner Techno-Traumpaar bereichert unseren Abend mit ihrer Harmonie und ihrem Charme; sympatisch, mitreißend, laut, dynamisch. Back to back, 3 Stunden, purer Techno. Wir freuen uns! ♥ https://soundcloud.com/schmitzkatzki https://soundcloud.com/dachgeschoss-1 * Beardy Monkey (Various Arts | von der Alb ra) Sein unvergleichlicher Sound darf natürlich in dieser Nacht nicht fehlen: körperlich Eintauchen, seine Liebe zur Musik mitfühlen, und einfach mal loslassen.. Wir freuen uns auf ein mitreißendes Set von unserem Lieblings-Schäfer, denn eins ist klar: wenn er an den Plattentellern steht, dann entsteht Magie ♥ https://soundcloud.com/beardymonkeybeats https://www.facebook.com/BeardyMonkeyBeats/ * Salú (Various Arts | von der Alb ra) * Naomi (Zelle | Reutlingen) Eine Kombi, die es in sich hat: von melodisch bis knarzig können die beiden alles, denn aufgelegt haben sie schon öfters zusammen; und herausgefunden, dass die Harmonie nicht nur zwischenmenschlich stimmt ♥ Specials: - Lichtinstallation & Mapping - Sektbar - abgefahrene Deko