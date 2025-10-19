Entdecke das Abenteuer mit Senta Säbelzahn und ihrem treuen Papagei!

Die Bühne wird lebendig, wenn die mutige Piratin Senta Säbelzahn und ihr quirliger Papagei die kleinen Zuschauer auf eine aufregende Schatzsuche mitnehmen! In unserem neuen Kinderstück „Senta Säbelzahn und der Schatz des fliegenden Holländers“ begeben sich die beiden auf eine spannende Reise, die voller Rätsel und Überraschungen steckt. Gemeinsam mit den Kindern müssen Senta und ihr Papagei knifflige Aufgaben lösen, um den sagenumwobenen Schatz des fliegenden Holländers zu finden. Auf ihrem Weg erleben sie unvergessliche Abenteuer, die zum Mitmachen einladen. Musikalisch untermalt wird das Stück von bekannten Opernarien, die die aufregende Handlung perfekt ergänzen und sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistern. Die Kombination aus mitreißender Musik und fesselnder Geschichte macht dieses Theatererlebnis zu einem unvergesslichen Ereignis für die ganze Familie. Seid dabei, wenn Senta Säbelzahn und ihr Papagei die Segel setzen und die Kinder in eine Welt voller Abenteuer und Musik entführen!