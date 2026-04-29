Sentimental Value von Joachim Trier

Gustav Borg kehrt nach der Beerdigung seiner Frau nach Jahren der Funkstille plötzlich in das Leben seiner Töchter und in die Familien-Villa zurück - mit einem charmanten Grinsen und dem emotionalen Gepäck eines halben Lebens.

Augenblicklich geraten alte Familiendynamiken ins Rollen. Und nach und nach wird deutlich, dass sich Vater und Töchter ähnlicher sind, als sie glaubten. Vielleicht ist es doch nicht zu spät für einen Neuanfang? Der Vater war einmal ein berühmter Regisseur, der seine Arbeit stets über die Familie stellte, aber seit 15 Jahren keinen Spielfilm mehr realisiert hat. Ein unerschütterlicher Egozentriker ist er nach wie vor, der den Gefühlen der anderen entrückt scheint und kein Talent dafür hat, um Verzeihung zu bitten. Er hat ein Drehbuch über den Selbstmord seiner Mutter mitgebracht. Seine Tochter Nora, eine gefeierte Bühnendarstellerin, soll die Hauptrolle spielen. Brüsk weist sie sein Angebot zurück, das insgeheim ein väterliches Liebeswerben ist. Auf einem Festival lernt Gustav den Hollywoodstar Rachel Kemp kennen; sie möchte unbedingt mit ihm arbeiten und die Rolle übernehmen, die eigentlich für Nora geschrieben wurde. SENTIMENTAL VALUE erzählt mit großer Leichtigkeit und viel Humor die Geschichte einer Familie, die noch lange im Kopf und im Herzen bleibt. Bei den Filmfestspielen von Cannes wurde der Film mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet, gewann beim Europäischen Filmpreis 6 Auszeichnungen, u.a. als bester Film und ist 8-fach für den Oscar nominiert. Bei den Golden Globes wurde Stellan Skarsgard als Vater als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.