SEOM: Heimwärts Tour 2025

Never Ending Peace And Love

Die große Heimwärts Tour nimmt dich mit auf eine Reise zu dir selbst. Berührende Geschichten, viel Humor, gelebte Spiritualität, Tiefgang und natürlich: Musik. 🎶

Herzöffnend und geerdet.

An diesem Abend wird gelacht, getanzt und geleuchtet. Es ist mehr als Musik. Ein Soundtrack der Erinnerung & der eigenen Heimreise. Ein Konzert für jedes Alter.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Spiritualität als das Normalste im Leben zu erfahren. Menschlichkeit ist unser gemeinsames Element, in dem wir uns verstehen, verbinden und unsere wunderbare Natur erfahren.

In unseren Konzerten erfahren wir jeden Abend, wie Fremde zu Gefährten werden und wir uns als eine Familie begegnen, in einer großen gemeinsamen Identität.

SEOM teilt seine neuesten Songs mit dir, spielt bekannte Klassiker aus seinen Alben und erinnert durch bewegende Geschichten an das Wesentliche im Leben.

Eine Liebeserklärung an das Leben.

Komm vorbei und lass dich inspirieren.