Cho, ein Superstar

Wenn es schimmert und perlt, wenn es durchsichtig und intensiv ist und zugleich in allen Farben strahlt, dann ist schnell klar, wer am Klavier sitzt: der charismatische Klangzauberer Seong-Jin Cho. In seinem Heimatland Südkorea ist Cho ein Superstar. Ja, sogar Popstatus genieße er dort, liest man immer wieder über ihn. Seong-Jin Cho kann darüber nur den Kopf schütteln. Ein Popstar sei er bestimmt nicht, sagt der inzwischen in Berlin lebende Pianist im Gespräch mit BR KLASSIK: „Ehrlich gesagt: Mich interessiert der Fame auch gar nicht. Was ich will, ist Konzerte spielen!” Man glaubt es ihm!