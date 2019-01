Sepalot Quartet – "A New Cycle"

Nach einer Vielzahl von Alben als Gründungsmitglied der Band „Blumentopf“ und fünf Soloalben seit dem Jahr 2005, veröffentlichte Sepalot 2017 die Dilogie der Alben „Hide“ “&Seek“

und legte damit den Grundstein für eine weitere musikalische Passion und die Lust wieder im Verbund einer Band zu arbeiten.

Mit dem „Sepalot Quartet“ kehrt er 2018 zurück und überarbeitet die Songs aus mehr als 10 Jahren Schaffen als Solokünstler neu. Die Liebe zur elektronischen Musik bleibt bestehen und auch der ungeschliffene Druck des Hip Hop findet sich wieder und doch ist alles auf Anfang mit diesem Projekt. Einen alten Bekannten und einige neue Gesichter hat Sepalot hier um sich versammelt, aber eins haben alle vier gemeinsam: sie sind passionierte Musiker, die ihr Handwerk aufs Beste verstehen. Am Schlagzeug und den Vocals Fabian Füss, der schon Sepalots „Rainbows“ mit seiner Stimme unvergesslich machte, am Bass Angela Aux, seines Zeichens Autor und Solokünstler und an der Trompete Matthias Lindermayr, aus einer Musikerfamiles stammender Jazz Virtouse.

Mit Auftritten beim Jazz in allen Gassen (Dachau) und der Goldenen Bar (München), sowie für Audi auf deren Vertriebstagung in Cannes scheint der Weg vorgezeichnet, es geht ins „ernste“ Fach. Aber man sollte sich nicht täuschen: die eklektischen Beats, der pulsierende Bass, Sepalots Begeisterung für atmosphärisches Sounddesign, all das bleibt bestehen und wird ergänzt um das Element des Jazz. Ein einzigartiger Sound der seines Gleichen sucht und mit internationalem Format nach Höherem strebt.

Besetzung: Matthias Lindermayr (trp); Angela Aux (b); Fabian Füss (voc, dr); Sepalot (dj)

http://www.sepalot.com/https://www.fourartists.com/artists/d/dj-sepalot.htmlhttps://www.fourartists.com/artists/s/sepalot-quartett.html

