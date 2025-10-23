Sepp Maier Live

Sepp Maier, Torwartlegende und einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten, war lange Jahre eine prägende Figur auf und neben dem Platz.

Bekannt als unterhaltsamer Spaßvogel gilt er gleichzeitig immer auch als ein Freund klarer Worte. Mehr solcher Charaktere würden sich auch heute viele im Profi-Fußball wünschen. In der abwechslungsreichen Portraitshow spricht er mit Tobias Bücklein über die Höhen und Tiefen seiner beeindruckenden Karriere.

Autogramm und Fotowünsche erfüllt die Katze von Anzing natürlich auch.