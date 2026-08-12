Seit 48 Jahren macht September Musik für Herz, Hirn und Beine, getragen von stark lateinamerikanisch geprägtem Groove.

Dokumentiert ist das auf bislang 9 Alben. Das jüngste Baby des Quintetts heißt „Vielfalt“ und zeigt das breite und vielfältige Spektrum der „latin flavoured music“ dieser „schwäbischen Antwort auf Doldingers Passport“, wie einst ein Journalist September bezeichnete. Es klingen afrokubanische und brasilianische Musik, Rock oder Funk an. Es bleibt aber immer ganz unverkennbar September.