Septemberleaves

… machen eingängigen Indie Pop in unterschiedlicher Besetzung und Instrumentation. Dabei bilden Uta Möller und Gerd Böttler gleichzeitig Kopf und Herz der Band und wechseln sich an Drums und E-Gitarre ab.

Ihr Gesang schmiegt sich wie ein weiches Kissen an deinen Nacken und transportiert dich in eine warme und entspannte Welt, in der everything okay ist. Inspiriert von Künslter*innen wie Feist, The Whitest Boy Alive und Sufjan Stevens finden September Leaves ihren eigenen Platz auf der Landkarte irgendwo zwischen zuversichtlichem Indie Pop und melancholischem Lofi-Folk.