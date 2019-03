Septic Flesh, Krisiun, Diabolical, Xaon

Mit „Codex Omega“ veröffentlichen SEPTICFLESH ihr mittlerweile zehntes Studioalbum. Damit legen die Griechen mal wieder einen monumentalen Koloss vor, bei dem die Gitarren & Co. erstmal gegen den Bombast der orchestralen Arrangements ankommen müssen. Dass ihnen das gelingt, kann man sich bei der Punktewertung schon denken, allerdings sollte daran von vornherein kein Zweifel bestanden haben. Das liegt nicht nur an der jahrelangen Erfahrung, auf die die Band mittlerweile zurückblicken kann. Vor allem die Tatsache, dass Gitarrist Christos Antoniou klassische Musik studiert hat und deshalb genau weiß, was er tut, kommen der Band zugute.

Zusammen mit Krisiun, Incite und When Reasons Collapse kommen sie auf eine ausgedehnte Europatour und machen natürlich auch in der Rockfabrik Ludwigsburg halt.