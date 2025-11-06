Hoppsa ihr Pfiffigen Mäuse! Nach sechs ausverkauften Shows bringt Serdar Karibik sein Erfolgsprogramm ein letztes Mal auf die Bühne – und das Finale findet in der Porsche Arena Stuttgart statt! Bevor er mit seinem neuen Programm Mein Dschungel durchstartet, gibt es hier die allerletzte Gelegenheit, Serdars beliebte Kita Stories live zu erleben. Ein Abend voller Lacher, Herz und Spontanität – ganz so, wie man ihn kennt und liebt. Also: Schnappt euch Freund:innen, Familie und Kolleg:innen – das wird ganz, ganz großes Kino!

Serdar Karibik hat sich seinen Künstlernamen ausgesucht, weil er auf der Bühne ein Sonnenschein ist. Aber auch, weil ihn wegen seines richtigen Nachnamens niemand zu einem Vorstellungsgespräch einlädt. Der Gewinner des Quatsch Comedy Hot Shots 2022 ist eine Rampensau nicht wegen seiner Schilddrüsenunterfunktion, sondern weil man ab der ersten Sekunde an seinen Lippen hängt. Schlagfertig, sympathisch und erfrischend authentisch tourt der schwäbisch-türkische Comedian durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Er erzählt uns, was er als Pädagoge im Kindergarten erlebt und warum er als Schauspieler keine Rollen bekommt. Er nimmt uns (gedanklich) mit in die Sauna und wir hören ihm beim Scheitern und Rückwärts-Reden zu und können nicht anders, als ihn ins Herz zu schließen. Nicht umsonst ist er einer der vielversprechendsten Newcomer Deutschlands. Mit seinen millionenfach geklickten Clips sorgt er auch in den sozialen Medien für Aufsehen. Serdars spontane Interaktionen mit dem Publikum sind jetzt schon Kult, denn was Serdar auf der Bühne macht, ist: Ganz großes Kino! Oder wie er sagen würde: oniK seßorg znaG!