Ein besonderes Konzerterlebnis verspricht die „Serenade am Gradierwerk“ am Sonntag, 29. Juni. Die Junge Philharmonie Rhein-Neckar stellt bei diesem Open-Air-Picknick-Konzert im Salinenpark ihr Programm „Perlen der Klassik" vor. In ungezwungener und entspannter Serenaden-Atmosphäre bringt das Orchester Bekanntes und Beliebtes aus der bunten Welt der klassischen Musik zu Gehör. Und die Konzertbesucher bringen bei freiem Eintritt ihre eigenen Sitzgelegenheiten und Picknickkörbe mit. Infos unter Tel. 07264 922391 und www.badrappenau-tourismus.de.