Serenade am Fluss - Lieder, Songs, Chansons aus aller Welt

Volkslied, Kunstlied, Chanson, Song, Tango - mit Silcher round the world

Klaus-Dieter Mayer @ friends schenken Ihnen einen bunten Strauß musikalischer Sommerblüten aus aller Welt. Mit Kunst- und Volksliedern, Songs und Chansons von Schubert über Silcher bis. Wir nehmen Sie am Sonntag, den 26. Juni um 20 Uhr auf der Insel bei der Hegnacher Mühle mit auf eine musikalische Reise rund um die Welt. Wir starten „Im wunderschönen Monat Mai“ im Remstal, fahren über die Schweiz, an der „Loreley“ vorbei, streifen Irland, bestaunen „Le Ciel de Paris“ und wagen den Sprung über den großen Teich, um in Argentinien mit „Mi Buenos Aires querido“ nicht nur Tango zu hören. Über USA, Singapore und den Balkan kommen wir mit einem „Lumpenlied“ über Wien zurück in vertraute Gefilde, um „im Kreise der Lieben“ ein vertrautes Lied anzustimmen. Mit den Landschaften ändern sich die Idiome und so wird wacker gesungen auf französisch, spanisch, deutsch, englisch, platt-, wiener- und schwyzer-deutsch.

Ihr Gastgeber von „Musik in Hegnach“ ist Klaus-Dieter Mayer (Gitarren und Gesang) und er hat sich mit Tobias Escher (Akkordeon und Gesang und „echtem“ Hegnacher), Martin Keller (Saxophon und Klarinette) und Christoph Dangelmaier (Kontrabass) für diesen Abend einige hervorragende Musiker-Freunde eingeladen.

Ein Trailer findet sich unter:

https://youtu.be/d3TBecBF7LM

Bei schlechter Witterung findet das Konzert in der Hartwaldhalle statt (Hartweg 49, 71334 Waiblingen-Hegnach).

Tickets zu € 20,- gibt es per mail unter: tickets.musik-in-hegnach@freenet.de und in der Apotheke Scherer (07151-51363).