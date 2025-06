Es werden mehrere Chöre, Männerchöre, Gemischte Chöre, und Frauenchöre aus dem Bezirk Achalm singen.

Freuen Sie sich auf einen bezaubernden Abend voller Musik und Gesang beim Serenadenkonzert, organisiert vom Liederkranz Pfullingen. Dieser besondere Abend wird von verschiedenen Chören aus dem Bezirk Achalm des Chorverbands Ludwig Uhland gestaltet. Erleben Sie eine bunte Vielfalt an Klängen, wenn Männerchöre, Frauenchöre, Gemischte Chöre und moderne Ensembles Titel aus ihrem jeweiligen Repertoire präsentieren.

Tauchen Sie ein in eine harmonische Welt und genießen Sie die musikalische Vielfalt in einer freundlichen und entspannten Atmosphäre. Das Konzert findet im Herzen von Pfullingen, in Pfullingens Neuer Mitte statt und verspricht einen abwechslungsreichen und inspirierenden Abend für alle Musikliebhaber. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!