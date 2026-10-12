Serge Le Goff - „1000 m³ Licht“

Ein Eintauchen in Materie und Licht.

Die Galerie Peripherie lädt das Publikum zu einem einzigartigen visuellen Erlebnis ein, das ganz im Zeichen des Lichts steht. Serge Le Goff macht es zum Protagonisten seiner Installation: Ob streifend, strahlend oder diffus – es wird zum Werkzeug, das den Raum strukturiert und Kontraste offenbart.

Bekannt für seine einzigartige Fähigkeit, die Essenz des Augenblicks durch besondere Strukturen und eine außergewöhnliche Beherrschung des Lichts einzufangen, bespielt Le Goff den Raum der Galerie Peripherie mit einer Reihe neuerer Werke. Zwischen lyrischer Abstraktion und suggestiver Figuration lädt das Werk des Künstlers den Betrachter zu einem meditativen Rundgang ein.

Die Ausstellung bietet einen Dialog zwischen:

Leuchtenden Mosaiken, die das „Lichtpixel“ sublimieren, indem sie die Bedeutung des statischen Punktes und der Bewegung erforschen.

Einer immersiven Szenografie, die speziell für die Architektur der Galerie konzipiert wurde, mit einem Spiel aus Reflexionen, die die Galerie je nach Blickwinkel zum Schwingen zu bringen scheinen.

Einem unendlichen Farbspektrum, das auf einer Mischung aus den einfachen Grundfarben Rot, Blau und Grün basiert.

Die Arbeit von Le Goff betrachtet man nicht nur, man spürt sie. Es ist eine pure Sinneserfahrung, die unsere visuellen Gewohnheiten durcheinanderwirbelt. Weit entfernt von einem rein technischen Ansatz versucht er, das „innere Licht“ von Orten und Menschen sichtbar zu machen, um es in der Galerie erstrahlen zu lassen.