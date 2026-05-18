Der international renommierte Pianist Ralf Schnell gibt sein Debut in der Liederhalle Stuttgart mit seinem neuesten Programm ‘Sergej Rachmaninov - Pictures and Fairy Tales’!

Viele der Werke von Sergej Rachmaninov sind inspiriert von Mythen und Erzählungen aus seiner Heimat Russland, aber auch von Literatur und Kunstwerken aus anderen Kulturkreisen. ‘Pictures and Fairy Tales’ kombiniert zwölf solcher Werke, eine Auswahl aus den Préludes und Études-Tableaux, deren Inspiration und musikalische Wirkung besonders hervorstechen. Das Programm beinhaltet u.a. Rachmaninov’s berühmtestes Werk, das Prélude op. 3 no. 2, die sehr selten gespielten Étude-Tableaux op. 39 no. 2 ‘Das Meer und die Möven’ sowie op. 33 no. 7 ‘Der Jahrmarkt’, das markerschütternde op. 39 no. 5 sowie das letzte der Préludes, das epische op. 32 no. 13.

Wie alle seine Recital-Programme spielt Ralf Schnell auch ‘Pictures and Fairy Tales' ohne Pause und ohne Unterbrechungen. Freuen Sie sich auf einen Abend mit mythischen Erzählungen, intensiver Schönheit und feuriger Virtuosität.

Sergej Rachmaninov: Pictures and Fairy Tales

Études-Tableaux (Auswahl)

Préludes (Auswahl)

Ralf Schnell, Klavier