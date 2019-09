Harter Realismus bestimmt die schwarz-weißen Fotografien von Sergej Vutuc. Ursprünglich aus der Skater-Szene stammend, lebt der 1979 in Zagreb geborene und dort wie in Heilbronn aufgewachsene Künstler heute in Berlin. Sein Werk ist geprägt vom Blick auf die Un-Orte unserer Städte. Bücher und Rauminstallationen prägen seine Arbeit.