Serkan Altuniğne – Umurumda Değil

Theater am Olgaeck Charlottenstraße 44, 70182 Stuttgart

Stand-up Comedy auf Türkisch: Serkan Altuniğne mit seinem neuen Programm ‚Umurumda Değil‘ – voller frischer Witze und Humor.

Serkan Altuniğne kehrt mit seinem neuen Programm zurück!

Nach seinem ersten veröffentlichten Programm steht er nun mit einer komplett neuen Show voller frischer Witze mit dem Titel **„Umurumda Değil“ („Ist mir egal“) am Donnerstag, den 20. November um 20:00 Uhr im Theater am Olgaeck Stuttgart auf der Bühne!

