Servus, Peter! 100 Jahre Peter Alexander – Eine Hommage

Nach dem großen Erfolg der Kultkomödie „Servus Peter - Eine Hommage an Peter Alexander“ mit über 260.000 Besucherinnen und Besuchern folgt nun ein neues Highlight:

Anlässlich des 100. Geburtstags von Peter Alexander im Jahr 2026 gibt es eine Live-Konzert-Version – mit Band, Chor, einem Heinz-Erhardt-Darsteller (für Sketche) – und das Ganze im Stil der legendären Peter-Alexander-Shows.

Der gebürtige Österreicher und Peter-Alexander-Darsteller Peter Grimberg singt wie kein anderer die Lieder des unvergessenen Entertainers aus Wien.

Die große Schauspielerin Waltraut Haas aus Wien sagt über Peter: „Sie sind a Lichtgestalt.“ – kein Imitator und kein Parodist.

Bei der Geburtstagsshow „Servus Peter - Wir gratulieren - 100 Jahre“ präsentiert Peter Grimberg die größten Hits von Peter Alexander in chronologischer Reihenfolge.

Dazu kommen persönliche Geburtstagsgrüße von seinen ehemaligen Musikerkolleginnen und -kollegen sowie Freunden – per eingespielten WhatsApp-Videos.

Zum Beispiel von:

• Roberto Blanco

• Haushälterin Eva Kresic

• Marianne & Michael

Ein Abend zu Ehren eines der größten Entertainer – voller Musik, Humor und Erinnerungen.