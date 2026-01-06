Session – Test the Jazz 66

Die Sessions sind immer wieder spannend. Jazzer aus der Region jammen zusammen – ob Anfänger, Fortgeschrittene oder alte Jazz-Hasen. Jeder kann ungezwungen mitmachen oder einfach nur zuhören.

Die Sessions im Jazzclub genießen seit Jahren einen guten Ruf und sind mit Sicherheit eine der spannendsten Arten, Live-Jazz zu erleben. Eine großartige Atmosphäre, super Sound, viel Spaß.

Schlagzeuger Thomas Schaefer hat wieder ausgesuchte Musiker eingeladen, die den Sound der Session mit ihrem persönlichen Stil färben und zu Beginn ein kurzes Set als Band spielen werden.

Interessierte Musiker*innen können sich 2-3 Wochen vor der Session bei untenstehender Adresse per E-Mail melden. Interessierte geben ihr Instrument an und 2-3 Titel, die sie gerne spielen würden. Aus den Vorschlägen stellt dann Thomas Schaefer, nach Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern eine Setliste zusammen, die alle Musiker vorher gemailt bekommen. Der Vorteil ist, alle Interessierten wissen, was gespielt wird und können sich auf noch unbekannte Titel vorbereiten.

Natürlich können auch weiterhin Musiker*innen am Abend kurzfristig dazu stoßen – es ist und bleibt eine Session.