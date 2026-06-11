Session – Test the Jazz 68

Die Sessions sind immer wieder spannend.

Jazzer aus der Region jammen zusammen – ob Anfänger, Fortgeschrittene oder alte Jazz-Hasen. Jeder kann ungezwungen mitmachen oder einfach nur zuhören. Die Sessions im Jazzclub genießen seit Jahren einen guten Ruf und sind mit Sicherheit eine der spannendsten Arten, Live-Jazz zu erleben. Eine großartige Atmosphäre, super Sound, viel Spaß.

Schlagzeuger Thomas Schaefer hat wieder ausgesuchte Musiker eingeladen, die den Sound der Session mit ihrem persönlichen Stil färben und zu Beginn ein kurzes Set als Band spielen werden.

Die Sessions sind immer wieder spannend. Jazzer aus der Region jammen zusammen – ob Anfänger, Fortgeschrittene oder alte Jazz-Hasen. Jeder kann ungezwungen mitmachen oder einfach nur zuhören. Die Sessions im Jazzclub genießen seit Jahren einen guten Ruf und sind mit Sicherheit eine der spannendsten Arten, Live-Jazz zu erleben. Eine großartige Atmosphäre, super Sound, viel Spaß.