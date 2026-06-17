Session 88 Clubband

Das Repertoire an neuen, vor allem eigenen Stücken, die Bandleader Uli Lutz, Gitarrist Michael Klein sowie Saxophonist Frank Kroll für die Band schreiben, nimmt stetig zu.

Zuletzt war der 85. Geburtstag des 2009 verstorbenen Jazzclubgründers Dieter Seelow Anlass, das Repertoire um Stücke zu erweitern, die Seelow mit seiner damaligen Band, darunter auch Uli Lutz und Kai Richter spielte.

Acht Bläser, eine satt ausgestattete Rhythmusgruppe um Kay Richter am Schlagzeug und Max Gerwin an den Percussions garantieren ein vielschichtiges Klangrepertoire mit viel Speed - choralhaft bis funkig - mit pulsierenden, knackigen Beats und komplexen Bläsersätzen.