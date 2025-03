Session bei Blues in Town, Wernau

In der Blues Base, dem sowohl gemütlichen wie auch professionell ausgestattetem Vereinsheim der Kulturinitiative Blues in Town e.V. Esslingen, findet am Freitag, 28.03.2025 die monatliche „Blues Base Session“ statt.

Die Session beginnt um 20.00 Uhr. Eine vorherige Anmeldung von Musiker*innen ist nicht zwingend aber hilfreich. Anmeldung oder Infos durch Mail an sessions@bluesintown.de

Wir freuen uns auf viele Musiker*innen und viele Gäste aus Wernau und von überall her!

Wo: Blues Base, Talstr. 15, 73249 Wernau. Eintritt frei.

Die Session:

Die Blues in Town-Session ist ein zwangloses Zusammenspiel sowohl von Musiker*innen, die sonst nicht in einer Band zusammenspielen, als auch von solchen, die Banderfahrung mitbringen.

Gespielt werden entweder Stücke, deren harmonische Struktur, Melodie und Groove allen Mitmusikern bekannt sind, oder es wird frei improvisiert. Die musikalische Basis bilden Bluesstandards und die ganze Vielfalt des Blues. Es gibt keine Berührungsängste zu Bluesrock, Rock‘n Roll, Funk, Jazz, Soul usw. Sowohl akustische als auch elektrische Instrumente sind willkommen. Weniger erfahrenere Musiker und Musikerinnen werden gerne eingebunden.

Die Sessionleiter organisieren den Ablauf, stehen hilfreich zur Seite und achten auf Einhaltung der Regeln. Auch wer kein Instrument spielt ist als Zuhörer*in herzlich willkommen!

Die Session findet monatlich statt.