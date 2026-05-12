Über 10 Jahre wurde im Pavillon Sindelfingen eine regelmäßige Musiksession angeboten. Dieses Kapitel wurde vor einem Jahr mit der letzten Veranstaltung abgeschlossen. Aber jetzt geht es wieder los.

Unter neuer Leitung durch Hardy Fritsch, einem erfahrenen Session Musiker aus der Region, der in vielen Bands mitspielt, starten wir wieder durch. Wir freuen uns alle drauf.

Deshalb Ihr Musikerinnen und Musiker da draußen, ob aus Sindelfingen, Böblingen, dem Gäu, aus Stuttgart, Ludwigsburg, Vaihingen/Enz, Reutlingen oder Filderstadt oder sonst wo her, kommt vorbei, denn ihr werdet viel Spaß im Pavillon haben! Egal, welches Instrument ihr spielt und aus welcher Musikrichtig ihr kommt, ihr seid herzlich eingeladen. Ob Profis oder Amateure, bei der Session Reloaded spielen alle zusammen, denn Musik verbindet.

Gern könnt ihr euch per E-Mail an session@igkultur.de mit Namen und Instrument anmelden. So hat Hardy einen besseren Überblick, mit wieviel Personen er rechnen kann und wie viele Formationen dann auf der Bühne stehen.

Auch die Zuschauer werden voll auf ihre Kosten kommen, denn sie bekommen handgemachte Musik präsentiert, die so richtig Spaß macht und noch lange nachklingt.

LETS JAM!